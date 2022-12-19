بمصر.. الغاوي يستعرض أمام مؤتمر الإسكان العربي السابع مشروعات “عودة الحياة”

شارك وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية ” أبوبكر الغاوي” اليوم الأحد في أعمال مؤتمر الإسكان العربي السابع، الذي تستضيفه جمهورية مصر العربية.

ويأتي المؤتمر المقام هذا العام على هامش الدورة 39 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب تحت عنوان “نحو مدن ذكية مستدامة تحقق جودة الحياة” خلال الفترة من 18 إلى 20 ديسمبر 2022 م .

وقال وزير الإسكان والتعمير ” ابوبكر الغاوي ” في كلمة له خلال فعاليات المؤتمر إن حكومة الوحدة الوطنية قد باشرت العمل على احياء المشروعات المتعثرة ووضع الخطط العاجلة لحل المختنقات التي تواجه قطاع الاسكان والبنى التحتية منها البرنامج الذي أطلقه رئيس الحكومة ” عبد الحميد الدبيبة ” (عودة الحياة) لإعادة تنفيذ مشروعات التنمية فـي كافة مدن ليبيا وكذلك الخطط العاجلة لمصلحة التخطيط العمراني والبرنامج الوطني للإسكان الشبابي.

كما تقدمت وزارة الاسكان والتعمير بطلب رسمي لاستضافة المنتدى الوزاري العربي الخامس للإسكان والتنمية 2023 م ، حيث حظي هذا الطلب بترحيب كبير وتمت الموافقة عليه من قبل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.