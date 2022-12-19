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الصغير: الدبيبة متهم بإساءة استخدام السلطة.. وأمريكا متهمة بالتواطو مع ميليشيات مسلحة

تم النشر منذُ 49 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

اتهم وكيل وزارة الخارجية الأسبق حسن الصغير ، رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” بإساءة استخدام السلطة للإضرار بالغير.

وقال الصغير في منشور له منذ قليل عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” : الدبيبة متهم بإساءة استخدام السلطة للاضرار بالغير ،،

وأضاف قائلا: السلطات الامريكية متهمة بالتواطو والتعامل مع ميليشيات مسلحة خارج الاطر القانونية والقضائية في ليبيا وامريكا.

وطالبت عائلة ” أبوعجيلة مسعود” في بيان لها القضاء الليبي بفتح تحقيق ومحاسبة المتورطين في خطف وتسليم “بوعجيلة”.

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أبوعجيلة الدبيبة الصغير

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صحيفة الساعة 24

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