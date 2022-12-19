وزير الداخلية يناقش سير العمل بالمعهد العالي للضباط فرع المنطقة الشرقية

ناقش وزير الداخلية، عصام أبو زريبة، مع مُدير المعهد العالي للضباط فرع المنطقة الشرقية العميد طارق الزائدي، سير العمل بالمعهد.

وبحسب ما أفاده مكتب الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، فإن الجانبين تابعا سيْر العمل فِي تَنفيذ الدورة التَّدريبية وَالوقُوف على اِحتياجات العمل فِي إنجاح الدورة؛ للخروج بِنتائج إيجابية تخدم المصلحة العَامة.

وأضاف مكتب الإعلام الأمني، أنه تمَّ كذلك اِستعراض آخر مَا وصلت إليه الجهات المُنفذة لِصيانة المعهد، وَمدى جاهزيته لاِستقبال الدورة التَّدريبية المزمع عقدها بِداية العَام القَادم.

بدوره أكد الوزير ضرورة التأكد مِن جميع المؤهلات التي تقدَّم بِها الطلبة المُستهدفين للتَّدريب، وَبِأنه يجب أنّ تكُون تَجهيزات المعهد كاملة لاِستقبال هذه الدفعة، كمَا شدّد على ضرورة الربط وَالجدية فِي تَنفيذ التَّعليمات.