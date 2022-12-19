عائلة المريمي: سنلاحق الدبيبة والمنقوش وآمر القوة المشتركة مصراتة

طالبت عائلة بوعجيلة مسعود المريمي في بيان اليوم الأحد القضاء الليبي ورجاله بضرورة فتح تحقيق ومحاسبة كل من خطط ودبر وتورط في خطف وتسليم ابنهم إلى أمريكا.

وأكدت عائلة المريمي في البيان أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة فرط في حق الوطن والمواطن والسيادة الليبية للبقاء في السلطة.

وأوضح البيان أن بوعجيلة اختطف من منزله دون أمر قضائي، وأن الدبيبة اعتقله لمدة شهر دون تهمة.

وبين البيان أن الدبيبة تجاهل القرآن الكريم وخالف القاعدة القانونية “المتهم بريئ حتى تثبث إدانته” واتهم “بوعجيلة” واختلق التهم له، أنه هذه الجريمة فشل الدبيبة في تمريرها.

وطالبت عائلة المريمي الدبيبة بمراجعة بيان وزارة العدل في حكومته بشأن إقفال قضية لوكربي، وكذلك تصريحات النائب العام التي أكد فيها أن عملية تسليم بوعجيلة تمت دون اتباع الإجراءات القانونية.

وذكرت العائلة بأنها سنلاحق كلا من الدبيبة والمنقوش وآمر القوة المشتركة مصراتة قانونيا، وستسرع في اتخاذ الإجراءات اللازمة وستكشف أمام الشعب الليبي كل من ساهم في خطف بوعجيلة وتسليمه إلى دولة أجنبية.