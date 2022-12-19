رئيس الحكومة يوجه 4 رسائل في كلمة بخصوص المستجدات السياسية

تحدث رئيس الحكومة فتحي باشاغا، في كلمة مسجلة مساء اليوم الأحد، عن موقفه من تسليم المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود المريمي إلى الولايات المتحدة الأميركية، وظروف عمل حكومته، الأوضاع في سرت، وقرار مصر ترسيم الحدود البحرية مع ليبيا.

وقال باشاغا، في تسجيل مصور بثته صفحة حكومته على “فيسبوك” مساء الأحد إن “تسليم أبوعجيلة جرى «خارج النظام والسلطات القضائية وفي جنح الليل بعد أن جرى خطفه”، متهما الحكومة المنتهية بالتفريط في السيادة الليبية، متعهدًا في الوقت نفسه بعدم الصمت إزاء هذا الملف.

وأوضح باشاغا أن “تسليم أبوعجيلة لا يُقارن بما فعله معمر القذافي بتسليم آخرين”، لافتا إلى أن “عملية التسليم التي أجراها معمر القذافي تمت في وضح النهار وبمشاركة المؤسسات الليبية، ووفق اتفاقية، واشترطت ليبيا أن تكون هناك دولة محايدة وعلى متن طائرة الأمم المتحدة”.

واعتبر أن “الحكومة المنتهية فرطت في السيادة وفتحت الباب واسعًا لفرض تعويضات على ليبيا أقفلت في عهد النظام السابق”، داعيا “كل الليبيين إلى اتخاذ موقف وطني وأيضًا الوزراء في الحكومة المنتهية وأن يتركوا هذه الحكومة غير الشرعية”.

وأردف: “نسمع في هذه الأيام أصوات تتكلم على تشكيل جبهة وتيار وطني لحفظ مبادئ وسيادة ليبيا؛ لأن ليبيا في حاجة لتيار وطني نقي غير خاضع لأجندات خارجية، وعلى الليبيين أن يتخذوا موقفا تجاه ما حدث مع أبوعجيلة، وهذا الحدث لن يمر، ولن نسكت عنه”.

وتحدث باشاغا عن القرار المصري بشأن ترسيم الحدود البحرية الغربية مع ليبيا، قائلا: “نحن مستعدين للتفاوض على الحدود البحرية، بما يحفظ حقوق الشعب الليبي”، لافتا إلى أن “الاتفاقيات السابقة تمت في ظروف استثنائية”، معتبرًا أن الحكومة الموقتة لا يمكنها توقيع اتفاقيات، مجددًا التأكيد على استعداد حكومته “للتفاوض مع دول الجوار بشأن ترسيم الحدود”.

وفي سياق آخر، ترحم باشاغا على “شهداء البنيان المرصوص في سرت والجرحى الذين يعانون ولا أحد يهتم بهم حتى الآن”، وفق قوله، متابعا: “أحيي أهل سرت الذين تعرضوا إلى بطش وظلم داعش”.

كما تحدث باشاغا، في كلمته، عن ظروف عمل حكومته بقوله: “حكومتنا جرى منعها من أداء مهامها من طرابلس، وهي حكومة شرعية 100% ومن يقول غير ذلك يأتي بالإثبات”، معتبرًا أن “الحقيقة ظهرت بأن المنع كان قرارًا خارجيًا اُتخذ من الدول المتدخلة في ليبيا”.