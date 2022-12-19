المستشار صالح يستعرض مخرجات زيارة وفد مجلس النواب إلى باكستان

استقبل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، بمكتبه في مدينة القبة؛ النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، ورئيس الديوان عبد الله المصري الفضيل.

واطلع رئيس مجلس النواب؛ على مخرجات الزيارة الرسمية التي أجراها وفد من مجلس النواب برئاسة النائب الأول، لمجلسي الشيوخ والنواب الباكستانيين.

وأوضح النائب الأول لرئيس مجلس النواب ورئيس الديوان؛ أنهما أكدا رغبة المجلس في التعاون مع الجانب الباكستاني في عديد المجالات، أبرزها “الصحة والتعليم بالإضافة إلى العمالة المدربة خصوصا في ظل وجود اتفاقيات سابقة بين البلدين تحتاج إلى تفعيل”.

وأشار النائب الأول ورئيس ديوان؛ إلى تأكيدهما أن العلاقات بين البلدين وثيقة، موضحين بأن تفعيل هذه الاتفاقيات يتم عبر السلطة التنفيذية في البلدين، وأن مجلس النواب والبرلمان الباكستاني؛ سيعملان على متابعة تفعيل وتنفيذ هذه الاتفاقيات من خلال السلطة التنفيذية.