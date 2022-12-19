باتيلي: أكدت للدبيبة ضرورة التزام الشفافية في توزيع عائدات النفط

التقى المبعوث الأممي عبد الله باتيلي برئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة.

وقال باتيلي في تغريدة عبر “تويتر” إن الدبيبة عرض خلال اللقاء آليات حكومة الوحدة الوطنية لضمان التوزيع العادل للموارد الوطنية، والإنفاق الحكومي، وإجراءات الشفافية والإفصاح المعتمدة.

وأضاف باتيلي: “أثرتُ مع الدبيبة مسألة الاستياء المتزايد في شتى أنحاء البلاد بشأن التوزيع غير المتكافئ لعائدات ليبيا من النفط والغاز، وأكدتُ على الحاجة الملحة إلى التزام الشفافية والمساءلة لمنع المزيد من الانقسام”.

وأكد باتيلي خلال الاجتماع على ضرورة وجود آلية مستقلة، يقودها ويملك زمامها الليبيون، للإشراف على نظام الإيرادات والإنفاق العام.