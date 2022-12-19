باشاغا: قطر أثبتت أنها نموذج فريد من نوعه وممثل مشرف لكافة الدول العربية

هنأ رئيس الحكومة فتحي باشاغا دولة قطر الشقيقة أميراً و حكومة و شعباً بمناسبة اليوم الوطني.
باشاغا، وفي تدوينة عبر حسابه الرسمي بـ “تويتر”، قال: “تهنئة من القلب لدولة قطر الشقيقة أميراً و حكومة و شعباً بمناسبة اليوم الوطني ولنجاحها المبهر في تنظيم بطولة كأس العالم و التي تعد النسخة الأنجح على الإطلاق في تاريخ البطولة”.
وتابع: “دولة قطر أثبتت أنها نموذجاً فريداً من نوعه وممثلاً مشرفاً لكافة الدول العربية من حيث التنظيم والتطور والرقي في شتى المجالات”.
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