باشاغا: قطر أثبتت أنها نموذج فريد من نوعه وممثل مشرف لكافة الدول العربية

هنأ رئيس الحكومة فتحي باشاغا دولة قطر الشقيقة أميراً و حكومة و شعباً بمناسبة اليوم الوطني.

باشاغا، وفي تدوينة عبر حسابه الرسمي بـ “تويتر”، قال: “تهنئة من القلب لدولة قطر الشقيقة أميراً و حكومة و شعباً بمناسبة اليوم الوطني ولنجاحها المبهر في تنظيم بطولة كأس العالم و التي تعد النسخة الأنجح على الإطلاق في تاريخ البطولة”.

وتابع: “دولة قطر أثبتت أنها نموذجاً فريداً من نوعه وممثلاً مشرفاً لكافة الدول العربية من حيث التنظيم والتطور والرقي في شتى المجالات”.