باشاغا: تسليم أبو عجيلة لواشنطن مرفوض وغير قانوني

قال رئيس الحكومة فتحي باشاغا إن بلاده لن ترضى بتسليم المواطن الليبي أبو عجيلة مسعود المريمي إلى الولايات المتحدة في إطار قضية تفجير طائرة لوكربي.

وأضاف باشاغا في كلمة مسجلة أن تسليم المريمي أمر “مرفوض تماماً” لأنه بدون حق قانوني، داعياً الليبيين إلى اتخاذ ما سماه موقفاً “وطنياً حقيقياً” تجاه القضية.

كما دعا باشاغا وزراء الحكومة المنتهية برئاسة عبدالحميد الدبيبة إلى اتخاذ موقف “وطني” وترك حكومة الدبيبة التي وصفها بأنها “غير شرعية”.

وكان مجلس النواب طلب من النائب العام الأسبوع الماضي تحريك دعوى جنائية ضد كل “الضالعين” فيما اعتبره “خطف” المريمي، المشتبه في تصنيعه قنبلة جرى استخدامها في تفجير طائرة أميركية فوق بلدة لوكربي في اسكتلندا عام 1988، مما أسفر عن مقتل 270 شخصا.

وحمل المجلس الدولة حكومة الدبيبة المسؤولية القانونية والأخلاقية بعد تسليم المريمي إلى واشنطن.