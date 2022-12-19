أبو عرقوب: الأزمة في ليبيا غير مقبلة على انفراجة.. ما يعني استمرار الدبيبة لـ4 أو 5 سنوات

أكد الباحث السياسي ” أحمد أبو عرقوب ” أن صفقة تسليم ” أبوعجيلة ” للأمريكان كان مقابلها حصول الدبيبة على دعم وحصانة الولايات المتحدة لاستمرار عائلته في الحكم.

وأضاف أبو عرقوب في تصريحات صحفية أنه ، مقابل تسليم بوعجيلة للأمريكان حصل عليه الدبيبة في تصريحات نورلاند واعترافه بحكومة الوحدة..

مشيرا أن ، هذا الاعتراف هو ما كان يسوّق له ويُطالب به الدبيبة ببقائه لحين إجراء الانتخابات.

كما أكد أن الدبيبة يعلم أن بقائه في السلطة مرهون بالانتخابات ما يعني إمكانية بقائه لـ4 أو 5 سنوات على الأقل.

لافتا أن الدبيبة سيتحجج بصعوبة إجراء الانتخابات في ليبيا في الوقت القريب

كما أكد الباحث السياسي الليبي أن ، الأزمة السياسية في ليبيا غير مقبلة على انفراجة ما يعني استمرار الدبيبة لـ4 أو 5 سنوات على الأقل..