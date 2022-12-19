وزير الداخلية يحذر من التعامل مع حكومة الدبيبة

خاطب وزير الداخلية، عصام أبوزريبة كافة رؤساء وَمُدراء الهيئات وَالأجهزة وَالمصالح الأمنية وَاللجان التَابعة للوَزارة بِالمنطقتين الشرقية وَالجنوبية بعدم التعامل بأي شكل من الأشكال مع حكومة الوحدة.

وحذر خطاب موقع من طرف مدير مكتب الوزير، من التعامل مع مراسلات تتبع أو بها توقيعات الحكومة منتهية الولاية، بناء على تعليمات الوزير مباشرة.

كما قال، إنه بالنظر إلى حالة الانقسام السياسي في البلاد وحرصا على الاستقرار الإداري في الوزارة، يمنع أي تعامل مع داخلية الحكومة منتهية الولاية والهيئات والمصالح التابعة لها.

وطالب خطاب أبو زريبة بضرورة التشاور في أي خطوة لها علاقة بداخلية الحكومة منتهية الولاية، وأي مخالفة للقرار تضع مرتكبها أمام المحاسبة القانونية.