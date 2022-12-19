فرج زيدان: الحصول على الأموال الليبية “المخفية” وراء ترحيل “بوعجيلة” لأمريكا

أكد الباحث السياسي فرج زيدان أن الحصول على الأموال الليبية المخفية وراء ترحيل بوعجيلة مسعود للولايات المتحدة..

وقال زيدان في تصريحات متلفزة أن ، الدبيبة قال إن ليبيا ستكون منفتحة في التعاون مع هذه الدول في محاسبة ومعاقبة من يقومون بالإرهاب.

مشيرا أن الهدف الاستراتيجي للولايات المتحدة من تسليم بوعجيلة هو التركيز على الصفة الاعتبارية للمواطن بوعجيلة.

بوعجيلة مسعود لم يتم استلامه بصفته مواطنًا ليبيًا عاديًا ، مؤكدا أن بوعجيلة تم ترحيله للولايات المتحدة بصفته ضابط في جهاز الاستخبارات الليبي...

كما أشار إلى أن هناك قلق على عناصر أخرى من بينهم عبدالله السنوسي.

كما أضاف زيدان أن ، الولايات المتحدة تريد معرفة معلومات تتعلق بعلاقة القذافي ببعض المنظمات مثل الجيش الإيرلندي ومنظمات في إسبانيا.. كما تريد معرفة أماكن الأموال الليبية التي أخفاها القذافي ولم يتم رصدها..

وأشار إلى أن هذه الأموال موجودة في حسابات أخرى لم يتم الوصول إليها إلى الآن. لافتا إلى أن الولايات المتحدة متعطشة لأن يكون لديها نفوذ في هذا الجانب المالي الاقتصادي الليبي..