جهاز مكافحة المخدرات: ضبطنا 10 كيلوجرامات حشيش مع تشكيل إجرامي

أعلن جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ضبط 100 قطعة من مخدر الحشيش يقدر وزنها بـ10 كيلو جرامات، و246 قرصا مخدرا.

وأوضح الجهاز في بيان عبر “فيسبوك” أن المخدرات ضبطت داخل مركبة آلية كانت متجهة إلى بنغاري عبر الطريق الصحرواي، وتمت إحالة المتورطين إلى النيابة العامة.

وقال البيان: “بعد متابعة تشكيل إجرامي يقوم بنقل المخدرات من مدينة طبرق إلى مدن درنة والبيضاء وبنغازي تم تأكيد خروج شحنة متجهة إلى مدينة بنغازي، وتم التواصل مع رئيس مركز شرطة تنملو لإعداد كمين على الطريق الصحراوي إلى حين وصول أعضاء التحريات”.

وأضاف البيان: “بالفعل تم ضبط السيارة وضبط بداخلها على عدد 100 قطعة كبيرة الحجم بنية اللون يشتبه في كونها مخدر الحشيش بما يقدر بحوالي 10 كيلو جرام وعدد 246 قرصا من الأقراص المخدرة ما تسمى تامول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالتها إلى النيابة العامة”.