تراجع في درجات الحرارة مع احتمال سقوط أمطار متفرقة غدا

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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، حدوث تراجع في درجات الحرارة اعتبارًا من يوم غد، مع احتمالية سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق.

وقال المركز، إن الأجواء ستكون باردة نسبيًا على أغلب مناطق ليبيا، وإن درجات الحرارة تتراوح اليوم على مناطق الشمال ما بين 15 إلى 21 درجة مئوية، بينما تكون على مناطق الوسط والجنوب ما بين 20 إلى 24 درجة مئوية.

وأضاف، أن السحب تتكاثر من حين لآخر على أغلب المناطق ويتخللها أحيانًا سقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق الشمال والجنوب الغربي.

وأكد أن هناك فرصة لسقوط الأمطار- تكون أفضل يوم الغد على سرت وما جاورها من مناطق الجفرة- المصحوبة أحيانًا بخلايا رعدية.

وأشار المركز الوطني للأرصاد الجوية، إلى أن من المتوقع ظهور ضباب أثناء الليل، وخلال فترة الصباح الباكر ليوم الغد على بعض المناطق الجبلية.