اللافي لـ باتيلي: لا بد من عدم إهدار المزيد من الوقت وحسم المسار الانتخابي

ليبيا – وضع المبعوث الأممي عبد الله باتيلي عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي في صورة لقاءاته ومشاوراته مع مختلف الأطراف المحلية والدولية حول أزمة ليبيا.

بيان صحفي صدر عن المجلس الرئاسي اطلعت عليه صحيفة المرصد، أشار إلى اللقاء الجامع للجانبين وخلاله رحب اللافي بما ورد فى إحاطة باتيلي الأخيرة أمام مجلس الأمن الدولي، مع التأكيد على عدم إهدار المزيد من الوقت وحسم المسار الانتخابي.

ووفقًا للبيان، استعرض اللافي وباتيلي مبادرة الرئاسي لعقد لقاء بين رئاستي مجلسي النواب والدولة الاستشاري لمعالجة النقاط الخلافية والوصول إلى إنجاز قاعدة دستورية وملف المصالحة الوطنية والخطوات المتسارعة للمجلس لتنظيم الموتمر الجامع بهدف تحقيق هذا الغرض.

وبحسب البيان، شدد اللافي على حرص الرئاسي على إنجاح مشروع المصالحة الوطنية وأهمية الملتقى التحضيري الذي سيعقد في يناير القادم، فيما أشاد باتيلي بجهود المجلس لإطلاق هذه المبادرة لتحقيق التوافق بين أطراف العملية السياسية مع تجديد دعم البعثة الأممية لهذه الجهود.

