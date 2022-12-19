رئيس نقابة المخابز ببنغازي: الدقيق المتداول في ليبيا رديء ولا توجد رقابة عليه

كشف رئيس نقابة المخابز في مدينة بنغازي الليبية، محمود العريبي، عن أزمة جديدة متعلقة بالدقيق المستخدم في المخابز والخبز المتداول والدقيق المستخدم في صناعته

وقال رئيس النقابة، في تصريحات صحفية له اليوم، إن الدقيق المتواجد داخل الأسواق المحلية نوعيته رديئة جدا، ولا توجد رقابة فعلية داخل السوق.

أضاف في تصريحاته، أن أزمة أسعار الخبز تكمن بشكل كبير في التجار، لأنهم سيبيعون الدقيق مهما ارتفع سعره كون أنه احتياج ضروري.

وأكد العريبي، أن حل هذه الأزمة يكمن في تفعيل قرار مجلس الوزراء بإنشاء ديوان الحبوب، وكسر احتكار التجار لهذه المادة، إلا أنه لم يفعل إلى الآن.