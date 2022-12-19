تغير في حالة الطقس على ليبيا والأجواء ستكون باردة نسبيا على أغلب المناطق

أخبار ليبيا 24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، حدوث تغير في حالة الطقس، حيث ستكون الأجواء باردة نسبيًا على أغلب مناطق ليبيا.

وكانت حالة الطقس خلال اليومين الماضيين قد شهدت ارتفاعًا في درجات الحرارة فوق معدلاتها الفصلية بأكثر من 07 درجات مئوية.

وذكر المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة تتراوح اليوم على مناطق الشمال ما بين 15 إلى 21 درجة مئوية، بينما تكون على مناطق الوسط والجنوب ما بين 20 إلى 24 درجة مئوية.

وأشار المركز، إلى درجات الحرارة ستسجل تراجعًا اعتبارًا يوم الغد على أغلب المناطق.

أمطار متفرقة

وأضاف، أن السحب تتكاثر من حين لآخر على أغلب المناطق ويتخللها أحيانًا سقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق الشمال والجنوب الغربي.

وقال، إن فرصة سقوط الأمطار ستكون أفضل يوم الغد على سرت وما جاورها من مناطق الجفرة، حيث تصحب الأمطار أحيانًا خلايا رعدية.

وذكر، المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن من المتوقع ظهور ضباب أثناء الليل، وخلال فترة الصباح الباكر ليوم الغد على بعض المناطق الجبلية.