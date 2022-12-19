بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاثنين 19 ديسمبر 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاثنين 19 ديسمبر 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة أجواء باردة نسبياً على أغلب مناطق ليبيا مع تكاثر السحب يتخللها أحياناً سقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق الشمال والجنوب الغربي.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: تتكاثر السحب من حين لإخر على أغلب المناطق تتخللها أحياناً سقوط أمطار خفيفة ، وتكون الفرصة أفضل يوم الغد على سرت وماجاورها ) تصحبها أحياناً خلايا رعدية ، ومن المتوقع ظهور ضباب خفيف على بعض المناطق . )

الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (16- 21)مْ ، وتسجل تراجع طفيف من يوم الغد.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: تتكاثر السحب من حين لإخر يتخللها أحياناً سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة ، ومن المتوقع ظهور ضباب خفيف على الجبل الأخضر.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (17- 22)مْ وتسجل تراجع من يوم الغد.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: تتكاثر السحب من حين لإخر يتخللها أحياناً سقوط أمطار متفرقة خاصةً على مناطق الجفرة تصحبها أحياناً خلايا رعدية.

الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (21- 24)مْ وتسجل تراجع طفيف من يوم الغد.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر يوم الغد.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (20-23)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(18:03)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (08:05).