الآغا: الدبيبة تحجج بأن المريمي مع النظام السابق وتناسى أنه كان جزء من هذا النظام

قال عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور محمد الأغا إن عملية تسليم أبو عجيلة المريمي تمت بموافقة حكومة تصريف الأعمال برئاسة عبد الحميد الدبيبة وبطريقة ساذجة.

الآغا وفي تصريحات خاصة لشبكة “لام” أضاف: “الدبيبة تحجج بأن المريمي متورط في تفجير لوكربي وأن النظام السابق ورط ليبيا ونسي أو تناسى أنه جزء من النظام السابق”.

وأشار إلى أن جهاز تطوير المباني الإدارية الذي كان يرأسه الدبيبة كان أحد أذرع النظام السابق، مشيرًا إلى أن الدبيبة ليس له أي علاقة تربطه بفبراير ولا البنيان المرصوص.

ولفت إلى أن الدبيبة لم يخرج ويوضح ملابسات اختطاف وتسليم المريمي إلا بعد إثارة الرأي العام.

الآغا أكد أن أمريكا قامت بعمليات خاطفة في السابق دون علم وإذن أي من الحكومات السابقة، وفي ظل وجود دولة هشة واعتقلت عدة أشخاص مثل أنس الرقيعي وأبو ختالة.