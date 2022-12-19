الارصاد: اجواء باردة نسبياً وامطار متفرقة اليوم وغداً بهـــذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاثنين 19/ 12 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الاجواء تكون باردة نسبياً على أغلب مناطق ليبيا حيث تتراوح على مناطق الشمال مابين ( 15 – 21 )مْ ، وعلى مناطق الوسط والجنوب مابين ( 20 – 24 )مْ ، وتسجل تراجع من يوم الغد على أغلب المناطق.

ووفقا للتقرير تتكاثر السحب من حين لأخر على أغلب المناطق يتخللها أحياناً سقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق الشمال والجنوب الغربي وتكون الفرصة أفضل يوم الغد على (سرت وماجاورها – مناطق الجفرة ) تصحبها أحياناً خلايا رعدية.

ومن المتوقع بحسب التقرير ظهور ضباب أثناء الليل وخلال فترة الصباح الباكر ليوم الغد على بعض المناطق الجبلية.

والله اعــــــــلم.