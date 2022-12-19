الغارديان: ردود أفعال رافضة لاختطاف المريمي وإرساله للولايات المتحدة

تابع تقرير إخباري نشرته صحيفة “الغارديان” البريطانية ردود الأفعالة الرافضة لعملية اختطاف أبو عجيلة المريمي من ليبيا وإرساله إلى الولايات المتحدة.

التقرير، أكد إثارة هذه العملية لمخاوف بشأن استعداد واشنطن المتجدد لانتهاك القانون الدولي بحجة مطاردة إرهابيين مزعومين هاربين، ناقلًا عن دينا الطحاوي نائبة المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية وجهة نظرها بالخصوص.

وقالت الطحاوي: “لطالما طالبنا بالمساءلة عن هجوم لوكربي بموجب القانون الدولي، ولكن يجب القيام بذلك بطريقة تحترم الإجراءات القانونية الواجبة والتمسك بحقوق المحاكمة العادلة، وفي هذه الحالة لم يتم الحفاظ على هذا إذ لم يكن هناك جلسة استماع للمريمي للطعن في قانونية اعتقاله ونقله”.

ووفقًا للتقرير لا يوجد أي مبرر قانوني دقيق وواضح لنقل المريمي؛ لأن ليبيا لا تربطها بالولايات المتحدة معاهدة تسليم ولا وجود لأية محكمة نظرت في طلب من واشنطن أو حكومة تصريف الأعمال بهذا الشأن، مع غياب أي سجل لأمر بالقبض عليه، فأمر الاعتقال الصادر من “إنتربول” لا يكفي من الناحية القانونية الليبية.