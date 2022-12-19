مالية الوحدة تحيل أذونات صرف مرتبات شهر ديسمبر للمصرف المركزي

أعلنت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، اليوم الإثنين، تسليم أذونات صرف مرتبات شهر ديسمبر الجاري لكل الجهات الممولة من الخزانة العامة إلى إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي، لاستكمال إجراءات الصرف المتبعة.

وأكدت الوزارة في وقت سابق، استمرار إدارة الميزانية في استقبال إجراءات الهيئات والمصالح الحكومية بشأن استكمال عملية المطابقة لتنفيذ قانون جدول المرتبات الموحد، إلى جانب استمرارها في استقبال طلبات التسويات والترقيات من كل الجهات العامة.

والخميس الماضي، ألزمت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية جميع الوزارات والهيئة والجهات الممولة من الميرانية العامة، بضرورة تسجيل كافة بيانات الأصول الثابة التي تساهم في الحفاظ عليها وضمان عدم ضياعها، مشددا على إيلاء هذا الأمر الأهمية والعناية اللازمة صونا للمال العام.