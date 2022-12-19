وزير إسكان دبيبة: لدينا خطط عاجلة لحل المختنقات السكانية رغم ظروف ليبيا

أكد وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، أبوبكر الغاوي، مباشرة حكومته العمل على إحياء المشروعات المتعثرة، بالإضافة إلى وضع خطط عاجلة لحل المختنقات التي تواجه قطاع الإسكان والبنى التحتية رغم الظروف التي تمر بها ليبيا.

وقال خلال مشاركته في أعمال مؤتمر الإسكان العربي السابع في مصر، إن برنامج عودة الحياة الذي أطلقه رئيس الحكومة عبدالحميد دبيبة، يستهدف إعادة تنفيذ مشروعات التنمية فـي جميع مدن ليبيا، وكذلك الخطط العاجلة لمصلحة التخطيط العمراني والبرنامج الوطني للإسكان الشبابي.

ويأتي المؤتمر هذا العام تحت عنوان “نحو مدن ذكية مستدامة تحقق جودة الحياة”، حيث يقام في الفترة من 18 إلى 20 ديسمبر، بمركز مؤتمرات سانت ريجيس الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتقدمت وزارة الإسكان الليبية بطلب رسمي لاستضافة المنتدى الوزاري العربي الخامس للإسكان والتنمية 2023، حيث حظي هذا الطلب بترحيب كبير وجرت الموافقة عليه من قبل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.