ليبيا.. طقس بارد نسبيا وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة

يتوقع خبراء الطقس بالمركز الوطني للأرصاد الجوية في ليبيا، أن تسود أجواء باردة نسبيا معظم مناطق البلاد، مع تكاثر السحب، يتخللها أحيانا سقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق الشمال والجنوب الغربي.

وكشفت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 16 و23 درجة مئوية في جميع المناطق.

في رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة، تتكاثر السحب من حين إلى آخر على معظم المناطق، تتخللها أحيانا سقوط أمطار خفيفة، وتكون الفرصة أفضل غدا على سرت وما جاورها، تصحبها أحيانا خلايا رعدية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 16 و21 درجة مئوية، وتسجل تراجعا طفيفا بدءا من الغد.

وفي الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد، كما تتكاثر السحب من حين إلى آخر، يتخللها أحيانا سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة، ومن المتوقع ظهور ضباب خفيف على الجبل الأخضر، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 17 و22 درجة مئوية، وتسجل تراجعا من الغد.

وفي الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة، تتكاثر السحب من حين إلى آخر، يتخللها أحيانا سقوط أمطار متفرقة، خصوصا على مناطق الجفرة، تصحبها أحيانا خلايا رعدية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 21 و24 درجة مئوية، وتسجل تراجعا طفيفا من الغد.

أما في الواحات – السرير – تازربو – الكفرة، السماء قليلة السحب، تتكاثر غدا، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 20 و23 درجة مئوية.