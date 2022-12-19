اللافي: حريصون على إنجاح مشروع المصالحة الوطنية

استقبل النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، أمس الأحد بطرابلس، الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا “عبد الله باتيلي”، الذي وضع اللافي في صورة لقاءاته، ومشاوراته مع مختلف الأطراف المحلية والدولية.

وقد رحب اللافي بما ورد في إحاطة باتيلي الأخيرة أمام مجلس الأمن، مشددًا على عدم إهدار المزيد من الوقت دون حسم المسار الانتخابي.

كما تم خلال اللقاء استعراض مبادرة المجلس الرئاسي بلقاء يجمع رئاستي مجلس النواب، والأعلى للدولة لمعالجة النقاط الخلافية، والوصول إلى إنجاز قاعدة دستورية، ومناقشة ملف المصالحة الوطنية، والخطوات المتسارعة للمجلس الرئاسي لتنظيم الموتمر الجامع من أجل تحقيق المصالحة.

وأكد عبد الله اللافي، حرص المجلس الرئاسي على إنجاح مشروع المصالحة الوطنية، مشيراً إلى أهمية الملتقى التحضيري الذي سيعقد في يناير القادم.

ومن جانبه أشاد المبعوث الأممي، بمبادرة المجلس الرئاسي لتحقيق التوافق بين أطراف العملية السياسية، وأثنى على الخطوات التي قطعها مشروع المصالحة الوطنية، مجددًا دعم البعثة الأممية لهذه الجهود.