الغارديان تسلط الضوء على لعبة تهريب البشر من وإلى ليبيا وصولًا إلى أوروبا

ليبيا – سلط تقرير إخباري نشرته صحيفة “الغارديان” البريطانية الضوء على لعبة تهريب البشر من وإلى ليبيا من دول مجاورة وأخرى بعيدة للوصول منها لأوروبا.

التقرير الذي تابعته وترجمت أبرز ما ورد فيه من معلومات صحيفة المرصد، أكد وصول قرابة الـ20 ألفًا من المهاجرين غير الشرعيين المصريين إلى إيطاليا عبر ليبيا حتى الآن خلال هذا العام، بعد انخفاض في الأعداد استمر لـ5 أعوام أي ما يقرب 3 أضعاف من عبروا في العام 2021.

ونقل التقرير عن “موريس ستيرل” من منظمة “ألارم فون” لمساعدة المهاجرين غير الشرعيين في البحر الأبيض المتوسط قوله: “رحلة القوارب طويلة ولا توجد منظمات غير حكومية تقوم بعمليات إنقاذ في شرق ليبيا، لذا يتعين عليها الاقتراب من الحدود الأوروبية من أجل إنقاذها”.

وبحسب الحاج محمد المهرب الليبي العامل مع شقيقه في تهريب البشر منذ فترة طويلة، يتم ترتيب تسفير المصريين من مصر إلى ليبيا في مقابل 4 آلاف جنيه إسترليني، ومن ثم إرسالهم في قوارب مكتظة بحمولة تصل إلى 250 راكبًا من زوارة إلى لامبيدوزا.

وبين التقرير أن خفر السواحل الليبيين ينسقون مع المهربين عبر اعتراض قارب واحد في مقابل السماح لـ50 أخرى بالعبور.

