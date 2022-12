بالصور | مالطا توداي: قائد المجموعة التي حاولت السفر من مالطا إلى ليبيا ومنعتهم الشرطة صديق للأمير هاري

ليبيا- كشف تقرير استقصائي عن هوية عسكري بريطاني سابق من بين 14 ممنوعين من الشرطة المالطية من استخدام المجال الجوي المالطي للسفر إلى ليبيا.

التقرير الذي نشرته صحيفة “مالطا توداي” المالطية الناطقة بالإنجليزية وتابعته وترجمت المهم من مضامينه صحيفة المرصد، أكد أن “جاك مان” قائد مجموعة الـ14 متعاقدًا عسكرياً خاصًا الممنوعين مؤخرًا من استخدام المجال الجوي المالطي للسفر إلى ليبيا يعد صديقًا مقربًا للأمير البريطاني هاري.

وأوضح التقرير أن “مان” ذا 40 عامًا من مؤسسي شركة “ألما رسك” لتطوير وتوفير الحلول الأمنية لجميع أنحاء العالم، مشيرًا إلى اعتمادها انطلاقًا من مقرها في لندن على عناصر ذي خلفيات بالجيش والشرطة ووكالات أمنية حكومية أخرى ببريطانيا، ليتم فحصهم وتدريبهم بدقة لتقديم خدمات احترافية.

وأضاف التقرير: إن “مان” والـ13 معه وصلوا كلًا على حدة إلى مالطا بعد الاتفاق على الطيران منها برحلة خاصة إلى ليبيا، ليصار إلى اعتراضهم من قبل الشرطة المالطية للاشتباه في نشاطاتهم وإلغاء رحلتهم. ناقلًا عن مصادر تأكيدها تنسيق السفر من المجال الجوي المالطي عبر متعهد خاص.

ووفقًا للتقرير كان سفر المجموعة إلى ليبيا لإلقاء محاضرات والتدريب على استخدام المسدسات، ليتبين عدم صحة هذه المزاعم بعد العثور على شهادات تدريبية مزورة، ما جعل السلطات المالطية تتدخل لسحب جوازات السفر مؤقتًا، ومن ثم السماح لهم بمغادرة مالطا وليس إلى الأراضي الليبية.

ترجمة المرصد – خاص

