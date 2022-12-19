دبيبة يعلن اتخاذ إجراءات عودة أمانة تجمع دول الساحل والصحراء إلى طرابلس

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية لايتها، عبدالحميد دبيبة، إنه تم اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة مع قرب عودة الأمانة العامة لتجمع دول الساحل والصحراء إلى العاصمة طرابلس.

جاءت كلمة دبيبة خلال حضوره اجتماع الجمعية العمومية العادي لمصرف الساحل والصحراء للاستثمار والتجارة المنعقد بالعاصمة طرابلس، اليوم الإثنين.

وخلال كلمته، أشاد دبيبة باستضافة ليبيا الاجتماع للمرة الأولى منذ العام 2009، وهو الأمر الذي يظهر إرادة ليبيا على إحياء وتعزيز التعاون مع دول الساحل والصحراء، ودعم المصرف، من أجل تحقيق أهدافه في تنمية الاستثمارات ودعم التجارة البينية بين الدول الأعضاء.

وقال إن حكومته أطلقت خطة عودة الحياة لاستئناف التنمية في ليبيا، والتي حققت ارتفاعا في الإنفاق التنموي ليبلغ 20% من إجمالي الإنفاق الحكومي في العام 2021، بينما كان يتراوح بين 5 و7.3% في الأعوام السابقة.

وأضاف: “حققت الخطة أهدافها بتحريك مشروعات التنمية المتوقفة في ليبيا، وهي مستمرة في تنفيذ أهدافها، ليبيا تحتاج إلى بناء رؤية استراتيجية لدورها الإقليمي تحقق مصلحة الشعب الليبي في الدرجة الأولى”.