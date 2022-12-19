المنصوري: تم إعادة فتح ملف لوكربي لإلزام ليبيا بتعويضات جديدة

قال عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور ضو المنصوري، إنه تم إعادة فتح ملف قضية لوكربي لإلزام ليبيا بتعويضات جديدة

وأضاف في تصريحات صحفية اليوم الإثنين: بالتأكيد سيتم إلزام ليبيا بالتعويضات وهذا هو سبب إعادة فتح القضية، مشيرا إلى أن إعادة فتح لوكربي يُعتبر اختراقًا للاتفاقية الموقعة 31 أكتوبر 2008.

وتابع: بما أن القضية فُتحت في الجانب الجنائي ستكون مفتوحة على مصراعيها في الجانب التعويضي، منوها بأن هناك ثلاثة من أسر الضحايا لم تستلم التعويضات وقاموا برفع قضايا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وواصل: سيتم الاعتماد على هذا الرفض في فتح ملف التعويضات، منوها بأن الإجراء القانوني الوحيد الذي يجنب ليبيا دفع التعويضات هو اللجوء لمحكمة العدل الدولية لتفسير الاتفاقية.