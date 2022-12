ليبيا – اتهم وكيل وزارة الخارجية بالحكومة الليبية المؤقتة حسن الصغير رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة بإساءة استخدام السلطة.

الصغير وفي منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قال: “الدبيبة متهم بإساءة استخدام السلطة والإضرار بالغير، والسلطات الأمريكية متهمة بالتواطؤ والتعامل مع ميليشيات مسلحة خارج الأطر القانونية والقضائية في ليبيا وأمريكا”.

