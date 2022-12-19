ليبيا الان

خبيرة قانون دولي: تسليم بوعجيلة مسعود مخالف لقانون حقوق الإنسان الدولي

تم النشر منذُ 56 ثانية
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مصدر الخبر / منصة السبق الإعلامية
مصدر الخبر / منصة السبق الإعلامية

قالت خبيرة القانون الدولي سامنثا كين، إن تسليم بوعجيلة مسعود غير قانوني، وأن قانون حقوق الإنسان الدولي يحمي المتهمين من التسليم غير القانوني.

وأضافت كين في تصريحات تليفزيونية، أن ما حدث مع بوعجيلة عملية اختطاف وتسليم خارج القانون الدولي، وخرق لحقوق الإنسان.

وأوضحت كين أن تسليم المتهمين لابد أن يكون وفق الاتفاقات الثنائية بين البلدين، ولا يوجد اتفاق بين ليبيا وأمريكا في قضية تسليم بوعجيلة.

وأكدت كين أن المُطالبة بالمتهم يجب أن تكون عن طريق الإنتربول أو عن طريق مطالبة قانونية، والأدلة التي يكون مُدانًا بها تكون أدلة قاطعة.

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منصة السبق الإعلامية

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