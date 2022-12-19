الكيلاني لـ«المكفوفين»: أنتم ضمن «خطة عودة الحياة» لحكومتنا

بحثت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة المؤقتة، وفاء أبوبكر الكيلاني، مع جمعيات المكفوفين من مختلف أنحاء البلاد احتياجاتهم اللازمة.

وقال بيان صادر عن الوزارة: “استعدادا لإطلاق حملة لدعم فئة المكفوفين وضعاف البصر ضمن خطة عودة الحياة عقدت الوزيرة اجتماعا مع العديد من جمعيات المكفوفين من مختلف أنحاء ليبيا، وضم الاجتماع ممثلين عن جمعيات المكفوفين؛ النور في طرابلس وجمعية المكفوفين في بنغازي ومصراته وجمعية الشرق في سبها”.

وأضاف البيان “بحثت الكيلاني خلال الاجتماع احتياجات فئة المكفوفين وضعاف البصر والمشاكل التي تواجههم، مؤكدة بذل كافة جهودها لدعم هذه الفئة بما يكفله القانون رقم 5 والاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير احتياجاتها اللازمة في أسرع وقت ممكن”.

وتابع “عبّر ممثلو جمعيات المكفوفين عن شكرهم وتقديرهم للجهود المبذولة من وزيرة الشؤون الاجتماعية والوزارة لدعمهم وتوفير احتياجاتهم اللازمة والظروف الملائمة لهم لممارسة حياتهم المعيشية”.