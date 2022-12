ليبيا – توقع مدير إدراة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض عبد الباسط اسميو وصول لقاح الأنفلونزا الموسمية خلال الفترة القريبة القادمة بعد موافقة المصرف المركزي على توريده.

اسميو قال في تصريح لمنصة “فواصل”: إن لقاح الأنفلونزا الموسمية يُعطى لمستحقيه من بداية شهر أكتوبر حتى مارس وهي فترة نشاط الفيروس.

وأكد مدير إدراة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن كل التطعيمات الروتينية وصلت وقيد التوزيع على المرافق الصحية.

