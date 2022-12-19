فرنسا: ندعم جهود مفوضية الانتخابات لإجراء الاستحقاقات الانتخابية في ليبيا

قال السفير الفرنسي لدى ليبيا، مصطفى مهراج، إن بلاده تدعم عمل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، من أجل إجراء انتخابات حرة وشفافة في كل أنحاء ليبيا.
وأضاف مهراج، في تغريدة له عبر حسابه على “تويتر”: “تبادلات قيمة مع السيد عماد السايح، رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات حول عمليات تحضير الاقتراع”.
وتابع: “فرنسا تدعم عمل المفوضية من أجل انتخابات حرة وشفافة في كل أنحاء ليبيا”.
وأرفق السفير الفرنسي مع تغريدته، صورة تجمعه بعماد السايح، خلال لقاء جمعهما داخل مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
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