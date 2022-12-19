فرنسا: ندعم جهود مفوضية الانتخابات لإجراء الاستحقاقات الانتخابية في ليبيا

قال السفير الفرنسي لدى ليبيا، مصطفى مهراج، إن بلاده تدعم عمل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، من أجل ‎إجراء انتخابات حرة وشفافة في كل أنحاء ليبيا.

وأضاف مهراج، في تغريدة له عبر حسابه على “تويتر”: “تبادلات قيمة مع السيد ‎عماد السايح، رئيس ‎المفوضية الوطنية العليا للانتخابات حول عمليات تحضير الاقتراع”.

وتابع: “فرنسا تدعم عمل المفوضية من أجل ‎انتخابات حرة وشفافة في كل أنحاء ليبيا”.

وأرفق السفير الفرنسي مع تغريدته، صورة تجمعه بعماد السايح، خلال لقاء جمعهما داخل مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.