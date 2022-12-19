المفوضية: أرسلنا وفداً لمواكبة انتخابات تونس

وصل وفد مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، برئاسة عضو المجلس ابوبكر مرده، وعضوية “الصادق الزكار” مدير إدارة العمليات الانتخابية، وعدد من رؤوساء مكاتب الإدارة الانتخابية، وموظفين من الإدارة العامة، إلى دولة تونس، كضيوف بمناسبة تنظيم انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب 17 ديسمبر 2022.

وعلى هامش الزيارة استقبل نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، رفقة عدد من أعضاء الهيئة، الجمعة 16 ديسمبر 2022 م، وفد المفوضية وذلك بالمركز الاعلامي بقصر المؤتمرات.

استهل ” بوعسكر ” اللقاء بالترحيب، مشيداً بمتانة علاقات التعاون القائمة بين الهيئة والمفوضية، والمستمدة من العلاقات المتينة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، كما قدم نبذه عن القانون الانتخابي الجديد في دولة تونس، واطلع الوفد على الاستعدادات الجارية لتنظيم الانتخابات.

من جهته أكد “مرده” أن هذه الزيارة تأتي في إطار حرص المفوضية على دعم وتعزيز علاقات التعاون مع الهيئة، مشيداً في ذات الوقت بالعلاقات الاخوية بين البلدين الشقيقين، متمنياً النجاح لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب التونسي.

تضمن برنامج الزيارة عديد الأنشطة، منها متابعة التجهيزات الأخيرة في المخازن الرئيسية للهيئة قبل عملية الإقتراع، وزيارة الهيئتين الفرعيتين (تونس1) و (تونس2). وحضور حفل إفتتاح المركز الإعلامي إيذاناً بإنطلاق العملية الانتخابية، ومتابعة عملية الإقتراع والفرز والعد، كما أجرى الوفد زيارة إلى مراكز تجميع النتائج، حيث سيتم إعلان النتائج الأولية في العشرين من الشهري الجاري، وستعلن النتائج النهائية في التاسع عشر من شهر يناير من العام القادم.