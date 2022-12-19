الدبيبة: ليبيا بحاجة لرؤية استراتيجية تبرز دورها الإقليمي والدولي

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

19 December, 2022

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أن ليبيا اليوم في أمَس الحاجة لرؤية استراتيجية تبرز دورها الإقليمي والدولي بمنأى عن التطلعات الفردية والسياسية وتحقق مصلحة الليبين.

وبين الدبيبة خلال مشاركته في اجتماع الجمعية العمومية العادي لمصرف الساحل والصحراء للإستثمار أن متطلبات المرحلة الجديدة تتطلب الانتقال من النظام الشمولي الأحادي إلى نظام مبني على المشاركة يتسم بالديمقراطية.

وأضاف الدبيبة أن الحكومة أطلقت خطة عودة الحياة وشهد عام 2021 ارتفاعا ملحوظا في نسبة الإنفاق التنموي من اجمالي إنفاق الحكومة كما حققت خطة عودة الحياة هدفها الأول في إنجاز المشاريع المتوقفة في ليبيا منذ سنوات.

وأشار الدبيبة إلى استمرار خطة عودة الحياة في تحقيق أهدافها وهو ما يستوجب وجود شراكة مع القطاع المصرفي والقطاع الخاص مؤكد أن تحقيق التنمية مرتهن بالتكامل بين الحكومة والمنظومة المصرفية ولمصرف الساحل والصحراء للإستثمار الأولوية.