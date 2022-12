ليبيا- ترأس عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي اجتماعًا للجنة الاستشارية لمشروع المصالحة الوطنية، بحضور وفد ديبلوماسي رفيع من الكونغو برازافيل.

بيان صحفي صدر عن المجلس الرئاسي تابعته صحيفة المرصد، أكد أن الوفد ترأسه “جان كلود جاكوسو” وزير الخارجية المبعوث الخاص لرئيس الكونغو برازفيل، فيما شارك في الاجتماع أيضًا رئيس وأعضاء لجنة متابعة المشروع ناقلا عن اللافي ترحيبه بدور الاتحاد الإفريقي المساند لجهود الرئاسي.

ووفقًا للبيان، ثمن اللافي هذا الدور المتمثل بالدعم الفني والاستشاري في مسارات المصالحة الوطنية مع إشادته بأدوار الأطراف الدولية والبعثة الأممية والكفاءات والخبرات الوطنية التي أعدت هذا المشروع لتجاوز الأزمة الراهنة وتحقيق الاستقرار في البلاد.

وبحسب البيان، أكد “جاكوسو” دعم الأفارقة لكل ما من شأنه عبور ليبيا إلى مرحلة الاستقرار وبناء الدولة الديموقراطية والتزام دول الاتحاد الإفريقي بمساعدة البلاد في هذا الملف بالخبرة والاستشارات والوقوف إلى جانب خطوات الرئاسي لتنظيم مؤتمر جامع تنبثق عنه قرارات مهمة لإنجاز كل استحقاقات المرحلة.

Shares

The post اللافي: مشروع المصالحة الوطنية هادف لتجاوز الأزمة الراهنة وتحقيق الاستقرار first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية