الدبيبة: التكامل بين الحكومة والمنظومة المصرفية ضروري لتحقيق التنمية

أكد عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية على دعم المصرف الإقليمي حتى يحقق أهدافه في تمويل التنمية والإستثمار في فضاء التجمع وتبادل التجارة مابين أعضاءه.

وشدد الدبيبة في كلمته خلال اجتماع الجمعية العمومية العادي لمصرف الساحل والصحراء للإستثمار، على الدور الفاعل لمصرف الساحل والصحراء وأثني على نتائجه الإيجابية التي تحققت خلال المدة الأخيرة.

وقال إنه يقدر الجهود المبذولة في مواجهة التحديات من قبل وزارة المالية الليبية ومجلس إدارة المصرف والإدارة التنفيذية وكافة العاملين.

وأوضح الدبيبة أن حكومته أطلقت خطة عودة الحياة مشيراً إلى أن عام 2021 شهد ارتفاع ملحوظ في نسبة الإنفاق التنموي من إجمالي انفاق الحكومة، لافتاً إلى أن الخطة حققت هدفها الأول في إنجاز المشاريع المتوقفة في ليبيا منذ سنوات.

وناشد الدبيبة بتحقيق التكامل مابين الحكومة والمنظومة المصرفية من أجل تحقيق التنمية، ولمصرف الساحل والصحراء للإستثمار الأولوية.

وأضاف: “ليبيا اليوم في أمَس الحاجة لرؤية إستراتيجية تبرز دورها الإقليمي والدولي بمنأى عن التطلعات الفردية والسياسية وتحقق مصلحة الليبين”.

ولفت إلى أن المرحلة الجديدة تقتضي متطلبات الإنتقال من النظام الشمولي الأحادي إلى نظام مبني على المشاركة يتسم بالديمقراطية.