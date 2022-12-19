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المنصوري: تم إعادة فتح ملف قضية لوكربي لإلزام ليبيا بتعويضات جديدة

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، ضو المنصوري، أنه تم إعادة فتح ملف قضية لوكربي لإلزام ليبيا بتعويضات جديدة.

وقال المنصور، في تصريحات صحفية له: “بالتأكيد سيتم إلزام ليبيا بالتعويضات وهذا هو سبب إعادة فتح القضية، فهذا الأمر يُعتبر اختراقًا للاتفاقية الموقعة 31 أكتوبر 2008”.

وأضاف “بما أن القضية فُتحت في الجانب الجنائي ستكون مفتوحة على مصراعيها في الجانب التعويضي، وهناك ثلاثة من أسر الضحايا لم تستلم التعويضات وقاموا برفع قضايا في الولايات المتحدة الأمريكية”.

وتابع “سيتم الاعتماد على هذا الرفض في فتح ملف التعويضات، والإجراء القانوني الوحيد الذي يجنب ليبيا دفع التعويضات هو اللجوء لمحكمة العدل الدولية لتفسير الاتفاقية”.

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أمريكا المنصوري بوعجيلة لوكربي ليبيا

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صحيفة الساعة 24

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