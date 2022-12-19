سفير أندونيسيا لـ وزير النفط: نتطلع لزيادة التعاون مع ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

19 December, 2022

أكد سفير أندونيسيا لدى ليبيا ديدي أحمد رفاعي خلال لقائه وزير النفط والغاز محمد عون أن بلاده تتطلع لزيادة التعاون مع ليبيا.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة النفط والغاز أن سفير أندونيسيا أكد خلال اللقاء الذي عقد بديوان الوزارة على أهمية زيادة التعاون مع ليبيا وحثّ على ضرورة تواصل اللقاءات بين الطرفين لما فيه مصلحة البلدين.

وقدم وزير النفط والغاز نبذة مختصرة عن تاريخ قطاع النفط والغاز فى ليبيا وكذلك نبذة عن قانون النفط الليبي ومراحل تطوره وولذي يوضح دور ومهام الوزارة وعلاقتها بالمؤسسة الوطنية للنفط ومؤسسات الدول الأخرى .

وتطرق الوزير إلى تطوير قطاع النفط والغاز ورؤية الوزارة فى هذا الشأن وأكد على أواصر الأخوة بين البلدين وأهمية الشركات العالمية ذات الخبرة للمساهمة فى تطوير واستكشاف المناطق البرية والبحرية التى لم تستكشف بعد وإمكانية الاستفادة بين البلدين فى تطوير الكوادر وتبادل الخبرة فى مجال قطاع النفط والغاز.