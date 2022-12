ليبيا – ضبطت وحدة الرقابة على الأغذية والأدوية فرع سوق الجمعة مصري الجنسية يقوم ببيع بطاطا مقشرة يدعي أنها جاهزة وهي ظاهرة عليها علامات الفساد.

مركز الرقابة أوضح عبر مكتبه الإعلامي أن عملية الضبط تمت بالتعاون مع جهاز الأمن الداخلي.

وأشار المركز إلى أن البطاطا المقشرة فاسدة، بسبب سوء تحضيرها ونقلها وتوزيعها في ظروف سيئة داخل سيارة تاكسي سيئة النظافة.

