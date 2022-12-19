“المشري” يناقش مع السفير الفرنسي سبل حلحلة الانسداد السياسي في ليبيا

التقى رئيس مجلس الدولة الاستشاري الليبي، خالد المشري، اليوم الإثنين، في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس، السفير الفرنسي لدى ليبيا، مصطفى مهراج.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس في بيان، إن اللقاء تناول مناقشة سبل حلحلة الانسداد السياسي في ليبيا، وخاصة فيما يتعلق بالمسار الدستوري.

وأوضح رئيس المجلس الاستشاري خلال اللقاء أن خطوة التصويت على استحداث المحكمة الدستورية العليا بالمخالفة يترتب عليه العديد من الآثار السلبية التي تمس بوحدة البلاد واستقلال القضاء.

وأكد أن المجلس يسعى للوصول إلى قاعدة دستورية توافقية سليمة تجرى عليها الانتخابات بعيداً عن المناكفات السياسية.

من جهة أخرى قال مصطفى مهراج، عبر حسابه بموقع تويتر، إنه بحث مع المشري، مستجدات الملف الليبي بعد إحاطة المبعوث الأممي لدى ليبيا، عبد الله باتيلي، أمام مجلس الأمن الدولي.

وكان المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، قدم الجمعة الماضية، إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي حول تطورات الأوضاع في ليبيا، والتي طالب خلالها أعضاء مجلس الأمن بدعم جهود السلام في ليبيا حتى لا تدهور الأوضاع.

Trending السفير الألماني: ندعم أي مسار يفضي إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في ليبيا