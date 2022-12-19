جنايات طرابلس تعاقب 33 متهماً ينتمون لداعش ما بين السجن والإعدام

عاقبت محكمة جنايات طرابلس، 17 متهمًا ينتمون لتنظيم داعش بالإعدام لارتكابهم أحداث عنف مسلح في مدينة صبراتة، وفقا لبيان صادر عن مكتب النائب العام.

وقال مكتب النائب العام، إن المحكمة قضت في آخر جلساتها بإدانة ثلاثة وثلاثين متهماً، منهم 17 محكوماً عليه بالإعدام، واثنين بعقوبة السجن المؤبد، 14 محكوماً عليه بالسجن.

وأكد مكتب النائب العام، أن محكمة الجنايات استندت في حكمها إلى انخراط المتهمين في تنظيم أَسُس بالمخالفة لأحكام القانون الأساسي وقانون العقوبات .

ولفت البيان، إلى أن مكتب النائب العام رفع واقعة انضمام واحد وأربعين متهماً إلى جماعة تنظيم الدولة وما ارتبط بهذه الواقعة من نشاط ضار بكيان الدولة والسلم الاجتماعي.

وأشار البيان، إلى أن عناصر التنظيم اعتمدوا على العنف والعمل المسلح في مدينة صبراتة وما جاورها.

وأكد مكتب النائب العام، أن العناصر عملت على استبدال شكل الحُكم والنظم الأساسية في البلاد وحجب الحقوق والحريات.

وشدد البيان، على أن العناصر سعت إلى رد مؤسسات الدولة والسُلطات العامة عن ممارسة أعمالها باستعمال وسائل كان العنف فيها ظاهراً.

وأوضح البيان، أن العناصر أزهقت أرواح 53 شخصاً وخربت المقار الحكومية وغيبت عشرات الأشخاص.