نتائج الانقسام بليبيا.. تسليم أبو عجيلة وحماية "المطلوبين"

تمتلئ قوائم المطلوبين محليا ودوليا بأسماء قادة المليشيات في غرب ليبيا، وتسبب عدم تحرك رئيس الحكومة المنتهية ولايتها، عبد الحميد الدبيبة، لتسليم هؤلاء، في حين سلم ضابط المخابرات السابق أبو عجيلة مسعود للولايات المتحدة، في اتهامه بـ”الكيل بمكيالين”.

ويعتبر خبراء تحدثوا لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن الدبيبة المحاط في تحركاته بأمراء المليشيات المطلوبين دوليا، “يتبادل المنافع” معهم ومع جهات دولية؛ ما يدفعه لحماية هؤلاء المطلوبين.

وأبو عجيلة مسعود، اسمه ليس واردا في أي اتفاقية لتسليم متهمين، إلا أن الدبيبة نعته خلال بيان تلفزيوني بـ”الإرهابي”، قائلا إنه “صنع المتفجرات” التي استخدمت في إسقاط الطائرة الأميركية عام 1988 المعروفة بقضية “لوكربي”.

ومن بين المطلوبين للمحاكمة من المليشيات:

عبد الغني الككلي

“البيدجا” و”عمو”

“بلحاج” و”بادي”

منافع متبادلة

واقعة تسليم أبو عجيلة جاءت كاشفة، وفق الباحث الليبي في الشؤون السياسية فرج زيدان، الذي يتهم الدبيبة بأنه وافق على التسليم ليكسب دعم واشنطن في البقاء أطول مدة في السلطة.

ويحذر زيدان من أن هذه الأمر يعني أن أفق الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي يتوق إليها الليبيون سيظل بعيدا، خاصة مع تمترس الدبيبة بالمليشيات، وتقديم الحماية والمنافع المتبادلة.

سياسة الأمر الواقع

يُرجع الكاتب الصحفي الليبي الحسن الميسوري استمرار سيطرة قادة المليشيات على الأرض، وعدم تسليمهم للمحاكمة إلى الفوضى الأمنية السائدة في غرب ليبيا منذ عام 2011، والانقسام السياسي في البلاد، الذي مكَّنهم من امتلاك الأسلحة واستخدامها لإفشال محاولات القبض عليهم.

ويضيف، أنه “حتى لو أراد أي طرف تنفيذ ملاحقة أمنية بحق أحدهم، فإنه لن يتمكن؛ لأنه لا وجود لسلطة تقوم بهذا، بينما يختلف الأمر بالنسبة لأبو عجيلة الذي لا يمتلك قوة مسلحة يستند لها”.