الخطابي: أمريكا تتعامل مع «بوعجيلة» على أنه متهم والدبيبة وصفه بالمدان

أكد عضو مجلس النواب، المبروك الخطابي، أن قيام رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، بتسليم المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود، جاء للاحتماء بالموقف الأمريكي من أي عملية سياسية قد تقصيه.

وقال الخطابي في تصريحات صحفية له: “الأمر السيء هو خروج الدبيبة لتبرير عملية التسليم ووصف أبوعجيلة مسعود بالمُدان قبل حتى أن يقول القضاء الأمريكي كلمته وهو الذي يتعامل معه حتى هذه اللحظة كمتهم لم تثبت إدانته”.

وأضاف “لا توجد بين ليبيا وأمريكا اتفاقية أو معاهدة تنص على تسليم مواطنين مطلوبين بين البلدين وما حدث هو انتهاك خطير لما تبقي من السيادة الليبية ومخالفة واضحة للقانون، فالقانون الليبي واضح وهو يحظر تسليم رعايا الدولة الليبية لدولة أجنبية”.

وتابع “نخشى أن يكون هذا التسليم له ما بعده من فتح قضايا قد أغلقت بشكل نهائي، ويجب أن تظل هذه القضية تشغل الرأي العام باستمرار لأن هذا سيشكل ضغطا على حكومة الدبيبة وجعلها تعمل ألف حساب إذا ما فكرت في الإقدام على خطوة أخرى على غرار هذه الخطوة”.