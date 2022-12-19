انطلاق حملة حروف من نور لدعم المكفوفين

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

19 December, 2022

أطلق رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اليوم الاثنين حملة “حروف من نور” التي تهدف في مرحلتها الأولى إلى توفير 2000 جهاز “برايل”، لدعم المكفوفين.

وبينت منصة “حكومتنا” أن الدبيبة أصدر تعليماته لوزارتَي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي للتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية لحصر المكفوفين، كما أصدر رئيس الوزراء تعليماته لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية لإعداد المقايسات الفنية اللازمة لكافة الجمعيات لتكون في مستوى يليق بالشريحة.

وشارك في انطلاق الحملة وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، وجمعية الكفيف ببنغازي، ومدرسة المكفوفين بسبها، وجمعية النور للمكفوفين، وجمعية المكفوفين بمصراتة، وجمعية الشرق للمكفوفين بالمنطقة الجنوبية، وعدد من مديري الإدارات بوزارة الشؤون الاجتماعية.