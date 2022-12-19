وزير العدل في حكومة باشاغا: سنكلف فريق دفاع عن المواطن بوعجيلة مسعود

العنوان – بنغازي

قال وزير العدل بالحكومة الليبية خالد مسعود، إن الحكومة الليبية الآن بصدد تشكيل فريق من المحامين للدفاع عن المواطن بوعجيلة مسعود الذي تم تسليمه إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بزعم تورطه في حادث لوكربي.

وأضاف مسعود – في لقاء مع سبوتنيك الروسية – :”رغم إيماننا الكامل بأن هذا الشخص بريء ولم يرد اسمه أثناء واقعة لوكربي، إلا أن الحكومة ستشكل فريقًا من المحامين الذين يشهد لهم بالقدرة والجدارة للدفاع عنه”.

وأعلن استنكار الحكومة الليبية وبشدة ما قامت به الدولة الأمريكية من القبض على شخص ليبي يحظى بكافة الحقوق داخل بلاده، وأن يتم احتجازه بهذه الطريقة ومحاكمته بدون الرجوع للدولة الليبية.

وأكد وزير العدل، أن قضية لوكربي تمت تسويتها من الناحية القانونية وبرعاية دولية، ولم يعد هناك أي التزامات مترتبة على الجانب الليبي.

وذكر مسعود، أن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة ليس لها من الولاية بالدولة شيء وما قامت به مخالف للاتفاقيات والمواثيق والأعراف الدولية.

وأشار إلى أنهم بصدد إعداد مذكرة قانونية كاملة وإحالتها لرئيس الوزراء فتحي باشاغا لمخاطبة الجهات المختصة، وتمكين فريق الدفاع عن بوعجيلة.