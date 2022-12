جعودة: على الحكومة أن ترد عمليًا على قرار السيسي بالمقاطعة الاقتصادية واستبدال العمالة المصرية بغيرها

ليبيا – طالب عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 صالح جعودة بمقاطعة مصر اقتصاديًا واستبدال عمالتها بغيرها.

جعودة وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال: “محاولات السيسي لسرقة مياهنا الإقليمية مرفوضة وغير مقبولة، يجب على الحكومة الليبية أن ترد عمليًا على قرار السيسي بالمقاطعة الاقتصادية واستبدال العمالة المصرية بغيرها”.

