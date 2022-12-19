عبد العالي: سنتمتع بروح الفريق في تذليل مشكلات الموفدين للعلاج في مستشفيات مصر

استقبل السفير محمد عبد العالي مصباح القائم بأعمال سفارة دولة ليبيا بالقاهرة بمكتبه اليوم الإثنين الموافق 19 ديسمبر 2022 وفد لجنة جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية ، والموفدين بالقرار رقم (98)لسنة 2022م.

وتم خلال اللقاء مناقشة آلية عمل اللجنة فيما يتعلق بحصر الديون المترتبة على المكتب الصحي بالسفارة، حصر الحالات الموجودة بالساحة والمستمرة بالعلاج، حصر الحالات الموجودة بالساحة والتي لم تبدأ العلاج ولديها تكليفات علاج، و إقفال الودائع المالية المحالة خلال سنة 2022 بالساحة.

كما تم الحديث بإستفاضة حول الملف الصحي للمرضى الليبيين بشكل خاص ، والعمل على أهمية إيجاد الحلول الناجعة للمشاكل والعراقيل، وفي نهاية الإجتماع أكد الحاضرون على العمل بروح الفريق الواحد وبذل الجهود لتيسير وتسهيل الإجراءات أمام المرضى الموفدين للعلاج في المستشفيات المصرية .