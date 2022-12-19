جنايات طرابلس تحكم بإعدام 17 فردًا من تنظيم الدولة مارسوا أعمال عنف في صبراتة

العنوان – طرابلس

كشف مكتب النائب العام، اليوم الإثنين، أن محكمة الجنايات بطرابلس أصدرت حكماً بالإعدام بحق مدانين بفعل الانخراط في تنظيم أَسُس بالمخالفة لأحكام القانون الأساسي؛ وقانون العقوبات.

وأضاف مكتب النائب العام، أن النيابة العامة، رفعت إلى قضاء الحكم واقعة انضمام واحد وأربعين متهماً إلى جماعة تنظيم الدولة “داعش” وما ارتبط بهذه الواقعة من نشاط ضار بكيان الدولة؛ والسلم الاجتماعي.

وأفاد المكتب أن عناصر هذا التنظيم اعتمدوا أعمال العنف والعمل المسلح في مدينة صبراتة وما جاورها، طريقاً يمكنهم من إدراك غرض استبدال شكل الحُكم والنظم الأساسية في البلاد.

وذكر مكتب النائب العام أن المتهمين سعوا لحجب الحقوق والحريات؛ ورد مؤسسات الدولة والسُلطات العامة عن ممارسة أعمالها؛ باستعمال وسائل كان العنف فيها ظاهراً.

وأوضح المكتب أن كيوف وأوصاف الوقائع المرفوعة تضمنت مناحي سلوك عناصر التنظيم؛ وما ترتب عنها من نتائج كان أظهرها إزهاق روح ثلاثة وخمسين شخصاً؛ وتخريب المقار الحكومية؛ وتغييب عشرات الأشخاص.

وذكر أنه بفراغ محكمة جنايات- طرابلس من إجراءات تحقيق الوقائع؛ قضت في آخر جلساتها بإدانة ثلاثة وثلاثين متهماً؛ منهم سبعة عشر محكوماً عليه بالإعدام؛ ومَحْكُومِينَ اثنين بعقوبة السجن المؤبد؛ وأربعة عشر محكوماً عليه بالسجن.